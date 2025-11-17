Первый Южный химический форум пройдет в Краснодаре

Мероприятия 27 и 28 ноября объединят участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Участие примут более 400 предприятий.

В рамках форума достижения Краснодарского края продемонстрируют 14 предприятий, отметил и. о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько. Кубанские производители представят широкий ассортимент продукции — это удобрения, медицинские изделия, бытовая химия и не только.

«В том числе продемонстрируем уникальную кубанскую продукцию, которую не производят больше нигде в России», — добавил Дмитрий Хмелько.

Например, уникальный амфорный диоксид кремния из рисовой лузги с чистотой 99,9% используют в фармацевтической, пищевой промышленности и других отраслях. Также это органобентонит, который применяют в нефтегазодобывающей отрасли. Производства этих продуктов химпрома открыли в Северском районе.

«На площадке форума пройдет более 10 деловых мероприятий — стратегическая дискуссия, практические сессии и круглые столы. В числе спикеров — представители федеральных и региональных органов власти, ведущих отраслевых объединений, крупнейших предприятий России», — сообщила учредитель индустриального ивент-агентства H Media Екатерина Косарева.

Мероприятие проведут в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг». Зарегистрироваться можно по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках.

Читайте также: всемирный бизнес-форум стартовал в Краснодаре. Проект должен установить рекорд — семь суток непрерывного вещания онлайн. Площадка объединила представителей власти, бизнеса и культурного сообщества.

