Всемирный бизнес-форум стартовал в Краснодаре

Проект должен установить рекорд — семь суток непрерывного вещания онлайн. Площадка объединила представителей власти, бизнеса и культурного сообщества.

Первый день марафона прошел 14 ноября. Каждый час в эфир выходили новые спикеры. Среди них — предприниматели, сотрудники администрации региона и члены Общественной палаты. Организатором выступило Краснодарское краевое отделение «ОПОРА РОССИИ».

«Как участнику, мне всегда очень интересно послушать спикеров, потому что они будут очень сильные. Информации будет представлено много по маркетингу, по поддержке бизнеса. Каждый для себя из этой информации сможет получить то, что ему нужно», — отметил член Общественной палаты, председатель Краснодарского городского отделения «ОПОРА РОССИИ» Станислав Домбровский.

Трансляция доступна зрителям по всему миру. Участие в проекте бесплатное. Материалы ключевых выступлений форума войдут в специальный научный сборник с международной регистрации.

