Салют в честь празднования Дня Туапсинского района отменили
Общество
25.05.2023 15:43
Об этом 25 мая сообщил глава района Сергей Бойко в соцсетях.
Помимо фейерверков в районе отменили массовые гуляния, отметил глава.
«Сегодня Туапсинский район — это и промышленная индустрия, и порт с мощным грузооборотом, и крупный транспортный узел, и санаторно-курортный комплекс. Нам есть чем гордиться. Никакие трудности, которые выпадали на долю нашего района, не сломили твердости духа и любовь к жизни, присущие туапсинцам», — написал Сергей Бойко в Telegram.
Он добавил, что на территории района пройдут выставки, концерты и игровые программы.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее администрация отказалась от фейерверков в честь Дня Динского района.