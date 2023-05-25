Салют в честь празднования Дня Туапсинского района отменили

Об этом 25 мая сообщил глава района Сергей Бойко в соцсетях.

Помимо фейерверков в районе отменили массовые гуляния, отметил глава.

«Сегодня Туапсинский район — это и промышленная индустрия, и порт с мощным грузооборотом, и крупный транспортный узел, и санаторно-курортный комплекс. Нам есть чем гордиться. Никакие трудности, которые выпадали на долю нашего района, не сломили твердости духа и любовь к жизни, присущие туапсинцам», — написал Сергей Бойко в Telegram.

Он добавил, что на территории района пройдут выставки, концерты и игровые программы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее администрация отказалась от фейерверков в честь Дня Динского района.