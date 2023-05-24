Администрация отказалась от фейерверков в честь дня Динского района

Об этом 24 мая сообщил глава района Евгений Пергун.

День района и станицы отмечается в последнюю субботу мая. В этом году праздник приходится на 27 мая.

По словам главы, администрация отказалась от использования фейерверков в честь празднования 229-летия образования станицы Динской и 62-летия образования района. Такое решение приняли на заседании оргкомитета по безопасности.

«Ситуация непростая. Наша страна продолжает участвовать в спецоперации. Многие наши земляки сейчас находятся на передовой, защищают интересы государства, героически сражаются и погибают. В Краснодарском крае как в приграничном субъекте введен и продолжает действовать высокий «желтый» уровень террористической угрозы», — сообщил Евгений Пергун в соцсетях.

Обстановку также усугубляет прорыв ДРГ в Белгородскую область, добавил глава района.

Помимо фейерверков, в Динской также отменили крупные мероприятия с участием большого количества граждан. В районе пройдут небольшие культурно-массовые и спортивные мероприятия.

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