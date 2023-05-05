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Кондратьев: безопасность жителей и гостей Краснодарского края обеспечена на самом высоком уровне

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-bezopasnost-zhitelej-i-gostej-krasnodarskogo-kraya-obespechena-na-samom-vysokom-urovne
Кондратьев: безопасность жителей и гостей Краснодарского края обеспечена на самом высоком уровне
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил 5 мая во время пленарной сессии Форума кубанской журналистики, который проходит в Сочи.

«Что касается безопасности края, жителей, отдыхающих — не сомневайтесь, она на самом высоком уровне», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что число туристов в Краснодарском крае увеличивается год от года и будет расти в дальнейшем. Поэтому в регионе важно развивать курорты. Для этого на Кубани запретили строить жилье в 500 метрах от берега моря, а также ограничили его высотность.

«Все это подтолкнуло отельеров строить новые средства размещения, повышать уровень сервиса, что влияет на цену и качество отдыха», — добавил губернатор.

Кондратьев добавил, что для развития курортов на Черноморском и Азовском побережьях необходимо сбалансировать интересы отельеров, застройщиков и фермеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: более 9 млн туристов посетят курорты Краснодарского края в летом этого года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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