Сайты ЦИК и региональных избиркомов подверглись массированным кибератакам

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Об этом 9 сентября во время брифинга рассказал первый зампредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Мы фиксируем серьезные, масштабные атаки на российскую IT-инфраструктуру. Атакам подвергаются сайты, ресурсы ЦИК, региональных избиркомов, системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), постоянным атакам снова подвергается сайт Общественной палаты России», — рассказал Малькевич.

Он отметил, что технические сотрудники, отвечающие за работу сайтов организаций, были готовы к атакам хакеров. По словам Малькевича, с июня 2022 года специалисты пресекли 28 тыс. атак на портал ЦИК РФ. Из них было 90 масштабных DDoS-атак, сообщает ТАСС.

На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 пройдут сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

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