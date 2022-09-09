Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Сайты ЦИК и региональных избиркомов подверглись массированным кибератакам

Общество
09.09.2022 19:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/sajty-tsik-i-regionalnyh-izbirkomov-podverglis-massirovannym-kiberatakam
Сайты ЦИК и региональных избиркомов подверглись массированным кибератакам
Фото iAmMrRob, pixabay.com

Об этом 9 сентября во время брифинга рассказал первый зампредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

«Мы фиксируем серьезные, масштабные атаки на российскую IT-инфраструктуру. Атакам подвергаются сайты, ресурсы ЦИК, региональных избиркомов, системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), постоянным атакам снова подвергается сайт Общественной палаты России», — рассказал Малькевич.

Он отметил, что технические сотрудники, отвечающие за работу сайтов организаций, были готовы к атакам хакеров. По словам Малькевича, с июня 2022 года специалисты пресекли 28 тыс. атак на портал ЦИК РФ. Из них было 90 масштабных DDoS-атак, сообщает ТАСС.

На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 пройдут сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

Читайте также: в Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II
Лондонский мост рухнул: Букингемский дворец официально сообщил о смерти Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях