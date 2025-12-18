Сайты с онлайн-продажами табака предложили блокировать в России

Такие интернет-ресурсы будут вносить в реестр сайтов с информацией, запрещенной к распространению на территории РФ.

Законопроект о блокировке сайтов с онлайн-продажами табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств вроде IQOS приняли во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. В первом чтении документ приняли в марте 2025 года.

Изменения планируют внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае принятия сайты, продающие табак, будут блокировать без суда.

Авторы законопроекта предложили обязать владельцев сайтов отслеживать появление предложений об онлайн-продаже табака на их площадках.

В пояснительной записке отметили, что такие же меры применяют в отношении дистанционной продажи алкоголя, и они помогли ограничить торговлю через маркетплейсы.

Если президент РФ Владимир Путин подпишет закон, то он вступит в силу с 1 марта 2026 года, сообщает ТАСС.

