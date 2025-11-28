Сайт «Кубань 24» с начала года посетили 15 млн уникальных пользователей

Сайт «Кубань 24» преодолел историческую отметку. С начала года интернет-ресурс главного кубанского СМИ посетили 15 млн уникальных пользователей.

В этом году это удалось сделать раньше, чем в предыдущем. В 2024 году сайт преодолел эту отметку в середине декабря.

«Мы работали с нашим контентом добивались того, чтобы наши новости были оперативными, полными, отвечали запросам читателей. Для этого пришлось сделать достаточно многое. Я очень благодарен команде сайта, нашим журналистам, нашим редакторам», — отметил заместитель директора по продвижению интернет-проектов медиахолдинга «Кубань 24» Святослав Касавченко.

Команда интернет-портала «Кубань 24» сообщает о главных событиях края в режиме реального времени. Свежую и проверенную информацию пользователи сайта получают круглосуточно.

