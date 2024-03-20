Сахарный завод Кубани подвел промежуточные итоги внедрения бережливых технологий

В Выселковском районе завод «Кристалл» продолжает оптимизировать процесс производства и упаковки сахара по нацпроекту «Производительность труда».

Так, на предприятии уже провели диагностику пилотного потока, выявили ряд ключевых проблем на предприятии, а также его сотрудники прошли обучение бережливым технологиям. Например, для создания эталонного участка на предприятии совместно с экспертами Регионального центра компетенций улучшает участок резки свеклы.

«Краснодарский край производит почти четверть всего сахара в России, и Выселковский сахарный завод — один из лидеров в этом направлении. Чтобы продолжать оставаться конкурентоспособным, необходимо постоянно оптимизировать бизнес-процессы. Для этого в конце прошлого года предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда». Внедрение бережливых технологий позволит компании эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечит стабильный собственный рост и экономическое развитие всего района», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Всего по итогу участия в нацпроекте сахарный завод «Кристалл» планирует снизить время протекание процесса и запасы в потоке на 10%, а также увеличить выработку, сообщает администрация Краснодарского края.

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