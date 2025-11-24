Сахарные заводы Краснодарского края произвели более 1 млн тонн продукции
На Кубани завершается сезон переработки сахарной свеклы.
Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, несмотря на засуху, сахарная отрасль смогла сохранить устойчивость. Сырьем обеспечили все 14 сахарных заводов края. Они уже произвели более 1 млн т продукции, что составляет четверть от общероссийского объема.
Большая часть предприятий завершила сезон переработки сахарной свеклы и начала подготовку к новому производственному циклу. На завершающем этапе процесс переработки находится на комбинатах в Новокубанском, Тимашевском, Успенском и Усть-Лабинском районах.
«Благодарен всем, кто трудится в сахарной промышленности края — аграриям, ученым, работникам перерабатывающих заводов», — написал Кондратьев в Telegram.
