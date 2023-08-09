Сахар, хлеб, молочка, овощи: торговые сети ограничат наценку на социально значимые продукты

В категорию ведущих социально значимых продуктов включают сахар, сезонные овощи, хлеб, а также молочную продукцию.

В систему добровольного ограничения наценок ранее включились федеральные торговые сети, например, Х5 Group, «Магнит» и другие. Это дало понять, что такая практика выгодна всем участникам рынка.

«Именно такие решения успешно позволяют который год подряд сохранять в любых условиях комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке в России», — подчеркнул статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он добавил, что оборот розничной торговли в июне составил 3,83 трлн рублей, что на 10% больше, чем в аналогичный периоды прошлого года, а также на 1,5% выше, чем в мае этого года. С начала года оборот составил 21,7 трлн рублей, это выше показателей за январь-июнь 2022 года, пишет «Российская газета».

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