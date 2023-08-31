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Сафари-парк Геленджика 1 сентября сделал вход бесплатным

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/safari-park-gelendzhika-sdelal-vhod-besplatnym-na-1-sentyabrya
Сафари-парк Геленджика 1 сентября сделал вход бесплатным
Фото сафари-парка Геленджика

Сотрудники сафари-парка благодарят всех тех, кто спас Маркотхский хребет от крупного пожара и не позволил огню подобраться к их территории.

«В благодарность за ваш труд и вашу поддержку 1 сентября вход в сафари-парк объявляется бесплатным», — говорится в сообщении «Сафари-парка» Геленджика.

Всех желающих пригласили прийти в парк и лично убедиться в том, что с ним и его животными все хорошо. Гостям напомнили, что проезд на канатной дороге, ведущей к вершине Маркотхского хребта, 1 сентября останется платным.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали утром 31 августа. Возгорание на Маркотхском хребте тушили 499 человек и 85 единиц техники.

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