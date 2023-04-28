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Садоводы не смогли отсудить у аэропорта Краснодара убытки более чем на полмиллиарда рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sadovody-ne-smogli-otsudit-u-aeroporta-krasnodara-ubytki-bolee-chem-na-polmilliarda-rublej
Садоводы не смогли отсудить у аэропорта Краснодара убытки более чем на полмиллиарда рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Компенсацию убытков ЗАО «Плодовод» требовал через суд в связи с изъятием земель для строительства мультимодального транспортного авиационного хаба.

Компания подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2022 года. Суд в иске отказал, в связи с чем «Плодовод» обратился в 15 арбитражный апелляционный суд, который оставил без изменений решение предыдущей инстанции.

Участок с фруктовыми садами площадью 114 га в районе хутора Ленина изъяло АО «Международный аэропорт «Краснодар» для строительства нового терминала площадью 83 тыс. кв. м. Садоводы оценили свои убытки в 590,7 млн рублей.

В «Плодоводе», что строительство на изъятом участке так и не начали. Юристы считают, что компания может выиграть новый спор, поскольку аэропорт злоупотребил правом, зная о переносе сроков строительства, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

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