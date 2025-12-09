Logo
Садик и 13 домов остались без воды из-за прорыва на Севастопольской в Краснодаре

Происшествия
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение водоснабжения в Западном округе произошло утром 9 декабря.

Без воды остались жители домов на улицах:

  • Аэродромной, 9,
  • Рылеева, 354, 356 (детский сад № 10), 358, 360,
  • Севастопольской, 2, 4, 5, 6, 9,
  • Власова, 292,
  • Котовского, 39, 41, 48.

Причиной отключения стал прорыв стальной трубы диаметром 200 мм на улице Севастопольской, 4. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 декабря ряд улиц в разных районах Краснодара остался без света и воды из-за плановых работ на сетях электро- и водоснабжения. Дополнительную информацию можно получить по номеру диспетчерской службы «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

