S7 Airlines обязали отменить сервисные сборы на билеты для льготников

В прокуратуру с жалобой на авиакомпанию обратилась жительница Новосибирска.

При покупке билетов женщина связалась с контакт-центром авиакомпании, который занимается проверкой документов при оформлении льготных билетов. Затем она обнаружила, что с нее списали незаконный сервисный сбор. Жительница Новосибирска написала претензию в авиакомпанию, но там ее обращение не учли.

После этого женщина обратилась в транспортную прокуратуру. При проверке ведомство установило, что при оформлении льготных авиабилетов через контактный центр авиакомпании начислялся сервисный сбор в размере 350 рублей за каждый сегмент перевозки. В том числе сбор начислялся при покупке билетов пассажирами из числа инвалидов и их сопровождающих, а также из многодетных семей, что противоречит законодательству.

Представление генеральному директору акционерного общества внес транспортный прокурор. В результате S7 Airlines отменила взимание сервисного сбора при приобретении авиабилетов указанных категорией граждан через контактный центр авиакомпании, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

