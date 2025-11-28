Авиакомпанию S7 снова оштрафовали за овербукинг на рейс в Сочи

В прокуратуру пассажиры авиакомпании обратились после того, как их не пустили на рейсы из Новосибирска в июле этого года.

Установлено, что в международном аэропорту Новосибирска 11 пассажирам S7 Airlines, планировавшим вылет во Владивосток и Адлер, отказали в перевозке из-за превышения количества доступных мест на борту, так как на вылет зарегистрировали трансферных пассажиров другого стыковочного рейса.

Также Новосибирская транспортная прокуратура установила, что авиакомпания не предоставила соседние места ребенку и его сопровождающему, летевшим в Минеральные Воды.

S7 привлекли к административной ответственности за оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно, и оштрафовали на 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», S7 Airlines оштрафовали за овербукинг на рейс Сочи — Новосибирск. В августе этого года в Сочи на рейс авиакомпании не пустили пассажиров из-за отсутствия мест. На борт судна не смогли попасть 10 человек из-за отсутствия доступных мест в самолете.

