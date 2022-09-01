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С 1 сентября ведомственная охрана Минтранса усилила защиту дороги Краснодар — Ейск

Общество
01.09.2022 16:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/s1-sentyabrya-vedomstvennaya-ohrana-mintransa-usilila-zashhitu-dorogi-krasnodar-ejsk
С 1 сентября ведомственная охрана Минтранса усилила защиту дороги Краснодар — Ейск
Фото пресс-службы ФГУП «УВО Минтранса России»

Сотрудники Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» заступили на охрану путепровода через дорогу Краснодар — Тимашевск — Ейск.

По словам руководителя подразделения транспортной безопасности Андрея Денисова, работники обеспечат защиту транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства. Ведется круглосуточный видеоконтроль и охрана.

В случаях ЧС дежурные будут оперативно взаимодействовать с МЧС и другими правоохранительными структурами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГУП «УВО Минтранса России».

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