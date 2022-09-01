С 1 сентября ведомственная охрана Минтранса усилила защиту дороги Краснодар — Ейск
Общество
01.09.2022 16:45
Сотрудники Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» заступили на охрану путепровода через дорогу Краснодар — Тимашевск — Ейск.
По словам руководителя подразделения транспортной безопасности Андрея Денисова, работники обеспечат защиту транспортной инфраструктуры от незаконного вмешательства. Ведется круглосуточный видеоконтроль и охрана.
В случаях ЧС дежурные будут оперативно взаимодействовать с МЧС и другими правоохранительными структурами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФГУП «УВО Минтранса России».
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