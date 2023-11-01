С жителя Кубани, организовавшего свое исчезновение, взыскали 50 тыс. рублей

В Кавказском районе с местного жителя суд взыскал бюджетные расходы, затраченные на его поиски.

Прокуратура во время проверки установила, что в мае полиция разыскивала местного жителя, который намеренно скрывался от нескольких человек, у которых занял 5 млн рублей. Мужчина выехал на своем автомобиле за пределы Краснодарского края и создавал видимость того, что его похитили в Ростовской области.

Родственники пропавшего предположили криминальный характер исчезновения, о чем сообщили в соцсети и СМИ. Мужчину нашли в кратчайший срок. Прокуратура установила, что кубанец не сообщал о своем местонахождении, а все это время был дома у своего отца.

Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с мужчины затраченные на его поиски более 50 тыс. рублей, который был удовлетворен.

В отношении гражданина возбудили и расследуют уголовное дело о мошенничестве, он находится под домашним арестом, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», речь идет о 29-летнем Александре Полещуке из Кропоткина. Он 10 мая отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь. Вечером 18 мая появилась информация о том, что автомобиль мужчины Subaru Legacy обнаружили в лесополосе в Волгоградской области.