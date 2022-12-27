С января 2023 года в России вырастут тарифы на сотовую связь
Экономика
27.12.2022 11:43
Причиной повышения цен на услуги стало увеличение затрат на оборудование, утверждают операторы мобильной связи.
Компании уже начали уведомлять абонентов о повышении тарифов. Цены на сотовую связь планируют поднять в январе 2023 года.
Сообщения об этом получил ряд абонентов «Мегафона» и Tele2. В «Мегафоне» объяснили повышение цен ростом затрат на оборудование. Разным абонентам, в зависимости от тарифа, сообщали о повышении цен на 32,5 рубля и 55 рублей в месяц. Повысить тариф планируют с 17 января.
Абонентов МТС уведомили о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, а абонентам «Билайна» предлагают подключить дополнительные услуги, пишет газета «Ведомости».
Читайте также: в Сочи с начала года модернизировали более 400 станций сотовой связи.
Популярные новости
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Две аварии с участием рейсовых автобусов произошли в Сочи
- До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
- Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
- Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
- Вылетел с перекрестка и врезался в забор: 82-летний пенсионер погиб в ДТП в Кореновском районе