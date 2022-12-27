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С января 2023 года в России вырастут тарифы на сотовую связь

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-yanvarya-2023-goda-v-rossii-vyrastut-tarify-na-sotovuyu-svyaz
С января 2023 года в России вырастут тарифы на сотовую связь
Фото unsplash.com

Причиной повышения цен на услуги стало увеличение затрат на оборудование, утверждают операторы мобильной связи.

Компании уже начали уведомлять абонентов о повышении тарифов. Цены на сотовую связь планируют поднять в январе 2023 года.

Сообщения об этом получил ряд абонентов «Мегафона» и Tele2. В «Мегафоне» объяснили повышение цен ростом затрат на оборудование. Разным абонентам, в зависимости от тарифа, сообщали о повышении цен на 32,5 рубля и 55 рублей в месяц. Повысить тариф планируют с 17 января.

Абонентов МТС уведомили о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета, а абонентам «Билайна» предлагают подключить дополнительные услуги, пишет газета «Ведомости».

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