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С веслами и метлой: двое мужчин и женщина подрались на парковке в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-veslami-i-metloj-dvoe-muzhchin-i-zhenshhina-podralis-na-parkovke-v-tuapse
С веслами и метлой: двое мужчин и женщина подрались на парковке в Туапсе
Фото t.me/c/1521670566/11345

Видеозапись, запечатлевшая конфликт, разошлась по соцсетям днем 26 августа.

На кадрах видна перепалка двух мужчин и женщины, перешедшая в потасовку. Аргументами в споре стали весла и метла.

«По данному факту в Отделе МВД России по Туапсинскому району зарегистрировано сообщение, ведётся проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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