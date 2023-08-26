С веслами и метлой: двое мужчин и женщина подрались на парковке в Туапсе

Видеозапись, запечатлевшая конфликт, разошлась по соцсетям днем 26 августа.

На кадрах видна перепалка двух мужчин и женщины, перешедшая в потасовку. Аргументами в споре стали весла и метла.

«По данному факту в Отделе МВД России по Туапсинскому району зарегистрировано сообщение, ведётся проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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