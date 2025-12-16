С улиц Краснодара с начала года убрали 400 брошенных машин

Об этом сообщил глава краевой столицы Евгений Наумов.

Мэр Краснодара напомнил, что борьба с брошенными автомобилями — вопрос безопасности жителей города.

«Периодически в оставленных легковушках и крупногабаритных машинах селятся маргинальные личности, разводится антисанитария. Что еще опаснее — такие ТС с разбитыми стеклами притягивают молодежь и детей», — сказал Наумов.

Он рассказал, что учет брошенных машин во внутригородских округах ведется ежедневно. Если удается найти владельца, он сам убирает автомобиль или приводит его в порядок. Если установить собственника невозможно, эвакуацией занимаются сотрудники администрации.

«Таким образом, с начала года в Прикубанском округе отработаны заявки по более 190 машинам, в Центральном округе — по 113, в Карасунском округе — по 63, в Западном — по 34», — написал Наумов в Telegram.

Всего с начала года с улиц Краснодара убрали 400 брошенных автомобилей.

О брошенных машинах можно сообщить по телефону соответствующего внутригородского округа:

Центральный округ — 8 (988) 966-02-92;

Западный округ — 8 (861) 259-79-69;

Карасунский округ — 8 (861) 231-18-94;

Прикубанский округ — 8 (861) 221-18-99.

