Более 15 тыс. машин эвакуировали с улиц Краснодара с начала года
В период с 5 по 9 ноября на спецстоянку эвакуаторы увезли с улиц краевой столицы 270 неправильно припаркованных автомобилей.
Чаще всего машины эвакуировали с улиц Коммунаров, Красной, Буденного, Головатого, Янковского, Мира, Рашпилевской, Постовой, Кондратенко.
В общей сложности с начала года с улиц города эвакуировали 15 тыс. 35 автомобилей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.
Неправильно припаркованные автомобили доставляют на спецстоянку на улице Суворова.
