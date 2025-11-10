Более 15 тыс. машин эвакуировали с улиц Краснодара с начала года

В период с 5 по 9 ноября на спецстоянку эвакуаторы увезли с улиц краевой столицы 270 неправильно припаркованных автомобилей.

Чаще всего машины эвакуировали с улиц Коммунаров, Красной, Буденного, Головатого, Янковского, Мира, Рашпилевской, Постовой, Кондратенко.

В общей сложности с начала года с улиц города эвакуировали 15 тыс. 35 автомобилей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Неправильно припаркованные автомобили доставляют на спецстоянку на улице Суворова.

