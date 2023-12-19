С улиц Краснодара откачивают воду после ливня

Сильный дождь шел в краевом центре 18 декабря практически в течение всего дня.

Из-за этого некоторые улицы города оказались подтоплены. На дороги вышла водооткачивающая техника.

Сейчас она работает на улицах: Автомобильной, Парижской, Тенистой, Почтовой и бульваре Строителей. Кроме того, воду откачают с улиц Очаковской и Комарова.

Оставить заявку на откачку воду можно по номеру 050, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: сильные дожди и подтопления ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае. В связи с сильными осадками, в 19 и 20 декабря ожидается подъем уровней в горных реках Геленджика, Горячего Ключа, Туапсинского, Северского районов, а также в некоторых других муниципалитетах.