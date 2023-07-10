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С территории подтопленного из-за ливней детсада «Стрекоза» в Краснодаре откачали воду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-territorii-podtoplennogo-iz-za-livnej-detsada-strekoza-v-krasnodare-otkachali-vodu
С территории подтопленного из-за ливней детсада «Стрекоза» в Краснодаре откачали воду
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Детский сад возобновит работу с утра 11 июля.

Спасатели ликвидировали подтопление территории социального объекта. Поврежденные элементы детсада восстановит по гарантии застройщик.

Воспитанники дошкольного учреждения смогут попасть в свои группы уже завтра, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», детский сад «Стрекоза» 10 июля приостановил работу из-за подтопления территории после обильных дождей.

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