С территории подтопленного из-за ливней детсада «Стрекоза» в Краснодаре откачали воду
Общество
10.07.2023 17:50
Детский сад возобновит работу с утра 11 июля.
Спасатели ликвидировали подтопление территории социального объекта. Поврежденные элементы детсада восстановит по гарантии застройщик.
Воспитанники дошкольного учреждения смогут попасть в свои группы уже завтра, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», детский сад «Стрекоза» 10 июля приостановил работу из-за подтопления территории после обильных дождей.