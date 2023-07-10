Детский сад «Стрекоза» снова подтопило из-за ливней в Краснодаре
Происшествия
10.07.2023 11:24
Спасатели ликвидируют подтопление на территории детсада.
Детсад приостановил работу. Родителей уже предупредили о временном закрытии учреждения.
Сейчас откачивают воды. В планах устранить подтопления до конца дня. После этого дошкольное учреждение снова откроет двери для детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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