Детский сад «Стрекоза» снова подтопило из-за ливней в Краснодаре

Спасатели ликвидируют подтопление на территории детсада.

Детсад приостановил работу. Родителей уже предупредили о временном закрытии учреждения.

Сейчас откачивают воды. В планах устранить подтопления до конца дня. После этого дошкольное учреждение снова откроет двери для детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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