С пятью пересадками доберутся белорусские батутисты на соревнования в Краснодар

Белорусская команда 23 июня отправляется на Всероссийский турнир по акробатической дорожке, прыжкам на батуте и двойном минитрампе, который проходит в краевой столице.

Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова отметила, что команде предстоит тяжелая дорога.

«Сначала из Витебска до Минска — на автобусе. Затем перелет на самолете из Минска в Москву. После этого — из Москвы в Сочи. Из Сочи команда отправится поездом в Краснодар, а уже в самом Краснодаре надо будет ехать на двух маршрутках около 40 минут до гостиницы», — рассказала тренер.

Белорусские батутисты с успехом участвовали на Олимпиадах, но пока не известно, допустят ли их до Игр-2024, которые пройдут в Париже. Тренер считает, что так или иначе государство о них позаботится.

«Если мы по каким-то причинам не будем допущены к отбору и Играм, то, думаю, для нас проведут соревнования не хуже — совместно с Россией и другими странами», — пояснила Ольга Власова.

Также она отметила, что в случае допуска, белорусская команда готова к любым стартам, сообщает «Народная Воля».

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