С предпринимателя взыскали 40 млн рублей за незаконную добычу гравия на Кубани

Общий ущерб государству от незаконной деятельности злоумышленника составил свыше 40 млн рублей.

По версии следствия, местный предприниматель в 2017 году был признан банкротом и не имел права быть юридическим лицом. Чтобы обойти ограничения он фиктивно создал ООО на свою знакомую.

В сентябре 2021 года предприниматель начал незаконно добывать гравийно-песчаную смесь в Белореченском районе на земельном участке, по документам предназначенном для сельскохозяйственной деятельности. За месяц работ он получил доход почти в 2,5 млн рублей. Однако, сняв слой плодородной почвы с помощью спецтехники, он нанес природным ресурсам значимый ущерб.

На судебном заседании подозреваемый не признал свою вину. Рассмотрев материалы уголовного дела, Белореченский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном предпринимательстве и нарушении правил охраны окружающей среды. Ему назначили наказание в 3,5 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали 40 млн рублей за причиненный природе ущерб.

Его знакомой, на которую мужчина оформил ООО, суд назначил штраф в 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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