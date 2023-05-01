С Праздником Весны и Труда кубанцев и гостей региона поздравил Вениамин Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утром 1 мая опубликовал поздравительную открытку в своих социальных сетях.

Глава Кубани поздравил всех жителей Кубани и гостей региона с Первомаем — Праздником Весны и Труда.

«Этот праздник объединяет людей разных поколений и профессий, олицетворяет близкие каждому из нас ценности дружбы, добра, солидарности, любви к труду и родной земле. Именно это единство позволяет нам делать все возможное, чтобы наша страна уверенно шла вперед, достойно отвечала на любые вызовы, решала самые амбициозные задачи», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Губернатор Краснодарского края пожелал всем крепкого здоровья, добра, счастья и успехов во всех начинаниях.

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