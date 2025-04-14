Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая

День международной солидарности трудящихся, маевки как нелегальное революционное собрание рабочих, День Весны и Труда — какое бы название и какую бы идеологическую составляющую ни носил Первомай, его продолжают отмечать во многих станах мира почти полтора века.

История Первомая началась в июле 1889 года. Тогда Парижский конгресс II Интернационала принял решение об установлении Дня международной солидарности трудящихся в память о забастовке рабочих в Чикаго 1 мая 1886 года. В тот день бастующие рабочие требовали ограничить рабочий день с 15 до 8 часов. Забастовку разогнала полиция, среди протестующих были жертвы.

Конгресс постановил, что граждане всех стран имеют право 1 мая проводить митинги и выдвигать свои требования.

Первомай в России

В Российскую империю праздник пришел в 1890 году. В этот год в Варшаве впервые прошла стачка рабочих, в которой приняли участие 10 тыс. человек. Через год группа социал-демократов Михаила Бруснева провела в Петербурге первую маевку. Это было нелегальное революционное собрание рабочих. Примечательно, что проводилось оно «на выезде», то есть за городом. Именно от этой маевки и пошла традиция 1 мая выезжать «на природу».

Первая маевка собрала порядка 200 человек. С 1897 года маевки стали сопровождаться массовыми демонстрациями.

В 1901 году на демонстрациях в Гомеле, Тифлисе и Харькове впервые прозвучали лозунги «Долой самодержавие!» и «Да здравствует республика!». В Петербурге в ходе первомайского шествия произошло первое столкновение рабочих с войсками.

К 1912 году майские демонстрации собирали 400 тыс. человек. Они требовали установить 8-часовой рабочий день, конфисковать помещичьи земли и свергнуть самодержавие. Вскоре к рабочим в майских шествиях стали присоединяться крестьяне, солдаты и матросы.

Государственный праздник

После революции 1917 года этот день начали отмечать массово и свободно. Первомай стал государственным праздником, а участие в демонстрациях — обязанностью каждого трудящегося.

С 1918 года в РСФСР 1 мая праздновали День Интернационала. Этот день сделали выходным. А в 1928 году нерабочими стали 1 и 2 мая.

В СССР за прогул демонстрации можно было получить штраф. В шествиях участвовали миллионы человек с плакатами «Мир! Труд! Май» и воздушными шарами. Демонстрации обязательно показывали по телевизору. Участие в главном параде страны на Красной площади становилось высокой наградой для лучших работников предприятий.

После обязательных парадов люди собирались с друзьями и близкими, отправлялись за город на маевку, которая уже не носила политического характера и была возможностью просто отдохнуть и повеселиться.

В 1992 году праздник получил название День Весны и Труда. В 2004 году 2 мая перестало быть выходным днем. Если 1 мая выпадает на нерабочий день, положенный к празднику выходной переносится на день до или после.

В преддверии 1 Мая обычно присваиваются звания Героев Труда. Во многих городах проводятся майские демонстрации.

Первомай на Западе

В США, где зародился Первомай, День труда празднуется в первый понедельник сентября.

Майские гуляния организуют более чем в 140 государствах, и во многих он теперь тоже посвящен весне, а не борьбе за права трудящихся. В некоторых дата праздника не постоянная — отмечать принято не 1 мая, а в первый понедельник месяца. Особой популярностью Первомай пользуется в Испании, Германии, Швеции, Ирландии, Греции, Франции, Италии и Голландии.

В Германии в этот день организуют народные гуляния и ярмарки. Также есть традиция сажать деревце под окном любимой девушки. В Испании поступают чуть проще — дарят своим избранницам первые весенние цветы.

В Швеции в ночь на 1 мая принято жечь костры, сжигая все ненужное. За этим следуют танцы, а утром все выходят на традиционные демонстрации.

В некоторых странах, в частности в Голландии и Греции, 1 мая проводят фестивали цветов.

Символом 1 мая в Ирландии считается боярышник. На него принято повязывать ленточки и загадывать желания.

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