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С помощью системы «Безопасный город» в Краснодаре зафиксировали более 2,1 тыс. правонарушений

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-pomoshhyu-sistemy-bezopasnyj-gorod-v-krasnodare-zafiksirovali-bolee-2-1-tys-pravonarushenij
С помощью системы «Безопасный город» в Краснодаре зафиксировали более 2,1 тыс. правонарушений
Фото пресс-службы администрации Краснодара

К аппаратно-программному комплексу в краевой столице подключена 1 тыс. 151 камера видеонаблюдения.

В этом году установили 108 новых камер, в следующем году планируют установить еще 140. Полученные материалы оперативно передаются в полицию.

«Благодаря работе «Безопасного города» в этом году сотрудники полиции раскрыли более 250 преступлений, составлено порядка 700 протоколов об административных правонарушениях. В 2023 году мы будем развивать комплексные системы видеонаблюдения путем расширения зоны охвата территорий города, особенно акцентируем внимание на новых жилых районах», — рассказал начальник управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Кроме того, круглосуточно работает интеллектуальная система, распознающая номера машин на въездах и выездах города. Она также помогает в поиске людей, находящихся в розыске. Система помогает правоохранителям в работе и способствует предотвращению преступлений и повышению уровня общественной безопасности, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Краснодаре начали работать камеры распознавания автомобильных номеров.

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