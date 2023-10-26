С поезда Нижневартовск — Анапа сняли неадекватного машиниста с пакетом мефедрона

На нарушителя завели уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Сотрудники транспортной полиции при проверке пассажирского поезда заметили неадекватного машиниста, который громко кричал и размахивал руками. Он сильно напугал пассажиров, ехавших на отдых в Краснодарский край.

Когда правоохранители подошли к нему, мужчина пытался выхватить у них табельное оружие. Полицейские задержали 37-летнего машиниста из Сургута. При личном досмотре у него нашли сверток со светло-зеленым веществом. Экспертиза показала, что в нем находится 0,214 гр. метилофедрона. Медосвидетельствование подтвердило, что задержанный был в наркотическом опьянении.

Известно, что мужчина работал в «РЖД». В поезде Нижневартовск — Анапа он ехал, чтобы выйти на смену машинистом тепловоза. Его уже уволили из «РЖД». Выяснилось, что мужчина систематически употребляет наркотики и ведет асоциальный образ жизни, сообщает пресс-служба Сургутского ЛО МВД России на транспорте.

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