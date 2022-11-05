С поезда Адлер — Нижневартовск полицейские сняли пьяного дебошира

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудникам транспортной полиции на станции Кавказкая поступило сообщение о том, что в поезде Адлер — Нижневартовск необходима помощь правоохранителей.

Начальник поезда сообщил транспортным полицейским, что один из пассажиров, будучи пьяным, нецензурно выражался и мешал другим пассажирам. На замечания проводника он не реагировал.

Полицейские сняли нарушителя с поезда и доставили в дежурную часть. В отношении 41-летнего жителя Саратова составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в местах, запрещенных законом, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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