С ножом и кувалдой: пьяный житель Крымского района угрожал убить знакомого и разбил его машину
Происшествия
25.12.2022 11:52
За порчу имущества и угрозу убийством 63-летнему жителю Крымского района грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина с ножом угрожал знакомому убийством. Кроме того, подозреваемый разбил кувалдой лобовое стекло и кузов его автомобиля. Сообщается, что в этот момент злоумышленник был пьян. Сумма ущерба от его действий составила 23 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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