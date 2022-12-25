Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

С ножом и кувалдой: пьяный житель Крымского района угрожал убить знакомого и разбил его машину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nozhom-i-kuvaldoj-pyanyj-zhitel-krymskogo-rajona-ugrozhal-ubit-znakomogo-i-razbil-ego-mashinu
С ножом и кувалдой: пьяный житель Крымского района угрожал убить знакомого и разбил его машину
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За порчу имущества и угрозу убийством 63-летнему жителю Крымского района грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина с ножом угрожал знакомому убийством. Кроме того, подозреваемый разбил кувалдой лобовое стекло и кузов его автомобиля. Сообщается, что в этот момент злоумышленник был пьян. Сумма ущерба от его действий составила 23 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Кубани угрожал убийством 71-летней матери из-за 10 тыс. рублей, приставив нож к ее горлу.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе
Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиками в Северском районе
Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Врачи спасли жизнь матери двоих детей, потерявшей сознание на улице в Лабинске
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях