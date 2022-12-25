С ножом и кувалдой: пьяный житель Крымского района угрожал убить знакомого и разбил его машину

За порчу имущества и угрозу убийством 63-летнему жителю Крымского района грозит до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, мужчина с ножом угрожал знакомому убийством. Кроме того, подозреваемый разбил кувалдой лобовое стекло и кузов его автомобиля. Сообщается, что в этот момент злоумышленник был пьян. Сумма ущерба от его действий составила 23 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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