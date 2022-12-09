Приставил нож к горлу: мужчина угрожал убийством 71-летней матери из-за 10 тыс. рублей на Кубани

В Усть-Лабинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, который вымогал деньги у матери, угрожая ей ножом.

По данным следствия, пьяный мужчина пришел в дом к 71-летней матери в станице Кирпильской и начал требовать у нее 10 тыс. рублей на выпивку. Мать отказала сыну, тогда он избил ее, а потом схватил на кухне нож и приставил к горлу. В ярости мужчина разбил телевизор, мобильный телефон, микроволновку, тумбочку с ящиками, повредил мягкую мебель и кухонный стол, прожег линолеум на кухне и перебил окна в доме.

Также злоумышленник разместил в соцсети объявление о продаже холодильника матери. Он продал холодильник за 8 тыс. рублей. Ущерб превысил 33 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об угрозе убийством, умышленном уничтожении имущества и краже. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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