С нового года страховые пенсии по старости в России проиндексируют на 7,6%

Президент России Владимир Путин 11 декабря провел совещание по экономическим вопросам.

На встрече с представителями ведомств обсудили вопросы, связанные с повышением заработных плат работников бюджетной сферы, увеличением пенсий и дальнейшим снижением уровня бедности, ростом доходов граждан.

По словам главы государства, страна последовательно продвигается к ориентиру, установленному на 2030 год. Это касается снижения уровня бедности до менее 7%. К 2036 году показатель должен составлять уже менее 5%.

Владимир Путин отметил, что с нового года в стране выше уровня инфляции проиндексируют пенсии по старости и социальные пенсии.

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Читайте также: Кубань вошла в топ-3 регионов-лидеров по числу обращений на прямую линию Путина.

Подпишись, здесь всегда интересно.