С нашествием летучих мышей столкнулись жители Новороссийска

В ночь на 28 августа жители домов на улицах Вруцкого и Видова в пережили нашествие рукокрылых. Спасатели несколько раз выезжали, чтобы избавить квартиры от незваных гостей.

Всего с вечера 27 августа и в течение ночи сотрудники службы спасения поймали в квартирах и выпустили в привычную среду обитания 12 летучих мышей.

«Уважаемые жители улиц Вруцкого и Видова на ночь закрывайте окна или используйте москитные сетки. Иначе есть шанс прописать нежданных гостей!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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