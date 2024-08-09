С начала оккупации Краснодара исполнилось 82 года

В памятную дату к мемориальному комплексу «Защитникам Пашковской переправы» жители города возложили цветы. Оккупация кубанской столицы фашистами длилась полгода.

Немцы подошли к Краснодару из станицы Новотитаровской 6 августа 1942 года. Оборону держала 30 иркутская дивизия, но уже на следующий день на улицах Краснодара шли ожесточенные бои.

«1 августа было принято решение мобилизовать молодежь 1925 года рождения, которым к этому времени уже исполнилось 17 лет», ― рассказывает историк Борис Оленский.

Молодые парни, будучи студентами и школьниками, оказали сопротивление врагу как могли. Некоторые впервые держали оружие в руках. Так, 11 августа в 4:00 враг подобрался к Пашковской переправе. Ценой собственной жизни защитники Краснодара дали бой фашистам.

Этот объект имел стратегическое значение. Во время войны таких переправ было четыре. Три из них в районе Яблоновского моста были разрушены. Оставалась только Пашковская. Во что бы то ни стало враг не должен был подобраться к ней. Во время следующего наступления фашистов приняли решения взорвать мост.

«В годы Великой Отечественной войны здесь проходило главное русло реки Кубань, через которое перебросили Пашковскую понтонную переправу. Она связывала Краснодар с остальными советскими войсками. Главной задачи было не пропустить врага на левый берег Кубани. Конструкцию заминировали, но взорвалась она не полностью. После чего с хутора Ленина направили заминированную баржу, которая и разрушила остатки переправы», ― сообщает корреспондент Максим Шабалда.

Операция замедлила продвижение немцев на Кавказ, а Краснодарцы смогли выстроить оборонительную линию, 14 августа считается днем полной оккупации города. Следующие полгода ― самые страшные в истории Кубанской столицы. Голод, казни и душегубки выпали на долю многих ее жителей. В это время появлялись стихийные партизанские движения. Враг не ожидал такого сопротивления. Немцы планировали захватить Кубань быстро. Взрыв Пашковской переправы стал первой трещиной в уверенности нацистов.

Зима 1943 года ― начало освобождения Краснодара. Командир гвардейской стрелковой дивизии Федор Рыжков начал наступление на город, 250 человек на мясокомбинате ценой жизни смогли отвоевать плацдарм. Позже советские войска продвигались вглубь Краснодара . Уже 12 февраля 1943 года удалось освободить центр города. Когда подняли флаг советской армии, гитлеровцы полностью покинули кубанскую столицу. Ветераны тех войн вспоминают, что любовь к Родине и к своим соотечественникам помогала приблизить победу в тех битвах.

За время этих сражений погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей. Спустя годы потомки помнят и чтут подвиг советской армии. Благодаря бойцам Краснодар отвоевали у немцев, и теперь это один из самых развитых городов России, а горожане помнят, чтут и гордятся подвигом своих предков.

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