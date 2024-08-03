Мэр Краснодара поздравил ветерана Великой Отечественной войны со 100-летием

Вековой юбилей 3 августа отметил житель станицы Елизаветинской, ветеран Великой Отечественной войны Александр Синцов.

Глава Краснодара Евгений Наумов опубликовал в сооцсетях поздравление. Наумов рассказал, что Александр Синцов попал на фронт сразу после окончания обучения на машиниста паровозов и тепловозов. Направили Синцова в 29-ю стрелковую Полоцкую дивизию 106-го стрелкового Краснознаменного полка.

В феврале 1944-го в районе села Бондарево с помощью миномета он подавил огневые точки противника и ликвидировал около 20 вражеских солдат. В марте 1945 года во время отражения контратаки противника в Венгрии из личного оружия ликвидировал двух фашистов.

«За свою смелость и преданность Родине был награждён двумя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги». Когда закончилась война, как и хотел, Александр Степанович стал машинистом паровоза. В 60-е годы переехал в станицу Елизаветинскую, где живет и сегодня.

Желаю ветерану здоровья. О нем сейчас заботятся его дети, внуки. Пусть поддержка и любовь близких ощущается каждую минуту, а родные всегда живут в мире и согласии», — написал Наумов в Telegram.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также поздравил Александра Синцова со 100-летием.

«Поздравляю Александра Степановича с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, добра и благополучия ему и его близким», — написал глава Кубани в Telegram.

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