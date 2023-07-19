С начала летнего курортного сезона 4,1 млн туристов посетили Краснодарский край

Всего с начала 2023 года на кубанских курортах отдохнули 7,8 млн человек. Турпоток держится на уровне прошлого года.

По словам врио главы минкурортов региона Михаила Зарицкого, на Черноморском побережье номерной фонд сейчас заполнен на 87%, на Азовском — на 80%, в степных и предгорных территориях — около 50%.

«Пик летнего сезона еще впереди. Наибольшее число отдыхающих на побережье приходится на вторую половину июля и август», — отметил Зарицкий.

Он добавил, что в планах до конца лета принять еще более 4,5 млн туристов. Например, всего за 2022 год курорты Кубани приняли рекордные 17,4 млн человек, из которых свыше 9 млн посетили регион в летние месяцы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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