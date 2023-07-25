С начала лета с набережной Геленджика вывезли 800 незаконно установленных самокатов

Набережная курорта — исключительно пешеходная зона. По ней запрещено ездить на электросамокатах и велосипедах.

Там каждый день проводят рейды для пресечения подобных нарушений. На самокатчиков-нарушителей в Геленджике этим летом уже составили около 546 протоколов.

Вывоз бесхозной техники на набережной входит в полномочия мэрии. С начала июля вывезли 307 единиц. С начала лета на склад МУП «БХО» перевезли более 800 незаконно установленных самокатов, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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