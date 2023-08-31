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С начала курортного сезона Сочи посетили 3,7 млн отдыхающих

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-kurortnogo-sezona-sochi-posetili-3-7-mln-chelovek
С начала курортного сезона Сочи посетили 3,7 млн отдыхающих
Фото пресс-службы администрации Сочи

Только в августе на курорте отдохнули более 1 млн человек, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский на расширенном заседании городского оперштаба.

«С мая и на сегодняшний день наш город посетили 3,7 млн человек. С начала года мы приняли уже более 5 млн 380 тыс. туристов», — написал глава курорта в Telegram.

Копайгородский отметил, что несмотря на начало учебного года, массового оттока отдыхающих в Сочи пока не наблюдают. Загрузка в средствах размещения составляет 90%. До конца октября в городе забронировали более 70% номеров.

В целом у специалистов хорошие прогнозы на туристический поток и погоду на предстоящий бархатный сезон в Сочи.

Читайте также: более 1,6 млн туристов посетило в июле и августе курорты Геленджика. Статистика, которую 22 августа обнародовал мэр города-курорта Алексей Богодистов, говорит о том, что с начала августа в Геленджик приехало свыше 600 тыс. гостей, а в июле здесь побывало более 1 млн отдыхающих.

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