С начала курортного сезона перевозки пассажиров на юг поездами выросли на 16%

С 1 мая поезда перевезли на юг России более 4,8 млн пассажиров. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего для путешествий на юг железнодорожным транспортом жители России выбирают Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск.

С начала лета в южные города назначили уже около 1,5 тыс. дополнительных поездов на 700 тыс. мест.

Спрос на поездки к курортам Краснодарского края по-прежнему очень высок. Поэтому продолжают назначать сезонные поезда: из Челябинска в Анапу, а также в Сочи из Москвы, Волгограда и Тольятти, сообщает пресс-служба РЖД.

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