С начала курортного сезона Геленджик посетили более 1 млн туристов
Общество
28.07.2022 09:50
Речь идет как о самом городе-курорте, так и о пригородных населенных пунктах — Кабардинке, Архипо-Осиповке и Бетте.
Закрытый аэропорт не уменьшил поток отдыхающих. Как сообщили туроператоры, здесь около половины желающих искупаться в Черном море останавливаются в загородных местах размещения. Основные критерии такого выбора — почти домашняя атмосфера и близость к природе.
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