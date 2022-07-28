С начала курортного сезона Геленджик посетили более 1 млн туристов

Видео канала «Кубань 24»

Речь идет как о самом городе-курорте, так и о пригородных населенных пунктах — Кабардинке, Архипо-Осиповке и Бетте.

Закрытый аэропорт не уменьшил поток отдыхающих. Как сообщили туроператоры, здесь около половины желающих искупаться в Черном море останавливаются в загородных местах размещения. Основные критерии такого выбора — почти домашняя атмосфера и близость к природе.

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