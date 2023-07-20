С начала курортного сезона более 1,7 млн туристов побывали в Анапе

Турпоток вырос на 8% относительно прошлого года.

В городе-курорте функционируют свыше 1,5 тыс. объектов размещения, средняя заполняемость которых — 93%. Сегодня в Анапе единовременно пребывает около 160 тыс. человек, оттого все службы работают в усиленном режиме.

«Впереди самый жаркий летний месяц, но и сентябрь в Анапе будет насыщен событиями. Среди них масштабные соревнования «Горгиппийские игры», мероприятия, посвященные 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, культурная эногастрономическая ярмарка «Виноград», «Киношок» и другие», — рассказал мэр Анапы Василий Швец.

Кроме того, в этом году в городе детей принимают 24 детские здравницы и 2 детских санатория, загрузка которых составляет 86%. За 2 летних смены в них побывали свыше 26 тыс. детей.

Планируется, что до конца сезона Анапа примет 4 млн гостей, а до конца года порядка 5 млн, сообщает пресс-служба администрации Анапы в Telegram.

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