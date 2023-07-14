Бронирования отелей на побережье Краснодарского края выросли вопреки непогоде и пробкам

По данным «Яндекс Путешествий», непогода на побережье Краснодарского края и заторы на подъезде к Крымскому мосту не уменьшили спрос на отдых.

Число бронирований в Сочи и Геленджике с 1 по 12 июля выросло на 20% по сравнению с предыдущими 12 днями. В Анапе показатель вырос на 24%, в Туапсе — на 8%.

По данным сервиса бронирования OneTwoTrip, спрос на поездки в Сочи, Туапсе и Геленджик стабильно высокий. При этом на отдых в Анапе он вырос на 60%. Эксперты туриндустрии считают, что спрос увеличивается из-за общего сезонного фактора, так как июль традиционно считается лучшим периодом для отпуска.

С увеличением спроса выросла и цена на отдых. В Краснодарском крае цены выросли на 23% — до 100,3 тыс. рублей. Средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле в Сочи и Геленджике в июле по сравнению с июнем выросла на 2% — до 5 тыс. рублей и 4,8 тыс. рублей. В Анапе цены выросли на 5% — до 4 тыс. рублей за ночь. В Туапсе — на 3%, до 3,4 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ».

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