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С начала купального сезона в Краснодарском крае утонул 61 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-kupalnogo-sezona-v-krasnodarskom-krae-utonuli-61-chelovek
С начала купального сезона в Краснодарском крае утонул 61 человек
Фото пресс-службы администрации Сочи

Статистику погибших в водоемах региона привела помощник начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Галина Королева.

«В этом году зарегистрированы 63 происшествия и погиб 61 человек. Сотрудники спасли 10 человек», — рассказала она на пресс-конференции.

Королева уточнила, что в прошлом году на Кубани утонули 83 человека. По ее словам, главная причина гибели в водоемах — недисциплинированное поведение: купание в шторм и в запрещенных местах, а также отсутствие присмотра за детьми, сообщает ТАСС.

Читайте также: в реке Кубань под Краснодаром нашли тела двух утонувших школьников. Трагедия произошла 20 августа в станице Воронежской. В тот день двое 14-летних мальчиков, не умевших плавать, утонули в реке.

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