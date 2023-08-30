С начала купального сезона в Краснодарском крае утонул 61 человек

Статистику погибших в водоемах региона привела помощник начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Галина Королева.

«В этом году зарегистрированы 63 происшествия и погиб 61 человек. Сотрудники спасли 10 человек», — рассказала она на пресс-конференции.

Королева уточнила, что в прошлом году на Кубани утонули 83 человека. По ее словам, главная причина гибели в водоемах — недисциплинированное поведение: купание в шторм и в запрещенных местах, а также отсутствие присмотра за детьми, сообщает ТАСС.

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