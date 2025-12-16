С начала года жители Кубани отдали аферистам более 6 млрд рублей

Для сравнения: за 2024 год мошенники получили от жителей края почти на 1 млрд рублей больше. Это результат работы полиции региона, который обсудили 16 декабря на семинаре-совещании.

Мероприятие посетили более 500 специалистов. Их задачи — не просто реагировать на кибермошенничество, но и действовать на опережение.

«У нас на 20% сократилось количество киберпреступлений, улучшилась раскрываемость практически до 20%. Желаемая цель — дойти до 50%. Вместе с тем есть и более сложные преступления. Мы впервые столкнулись с атакой на Краснодарский край», — рассказал заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Виталий Наумейко.

Порядка 37 тыс. случаев мошенничества за этот год зарегистрировали в регионе. Это почти половина от общего числа преступлений. Чтобы с ними бороться, необходим комплексный многоуровневый подход. Также важна профилактика.

«Проект «Клади трубку». Мы вместе со своими партнерами, Министерством внутренних дел и прокуратурой отработали наиболее популярные схемы, тригеры, которые зашили в эту программу. Говорим о тех схемах, которые сегодня превалируют. Основная задача — положить трубку и не разговаривать с мошенниками», — сообщил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Также банки постоянно совершенствуют свои антифрод-системы. Они выявляют и блокируют переводы мошенников. В этом году уже отразили более 110 млн попыток незаконных списаний.

