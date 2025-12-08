Аферисты стали предлагать россиянам «призы» от имени популярных блогеров

Новую схему мошенничества стали применять аферисты, размещая в соцсетях рекламу розыгрышей от имени известных блогеров.

Рекламы оформляют так, как будто ее опубликовал блогер. Пользователю предлагают перейти по ссылке и ввести свои данные.

Спустя время он получает сообщение о победе в розыгрыше. Чтобы получить приз, пользователю предлагают ввести номер карты, личные данные и подтвердить согласие на их обработку, а затем оплатить госпошлину, воспользовавшись кнопкой под формой. Однако после нажатия деньги списываются без авторизации, а связь с организаторами пропадает.

Граждан призывают быть бдительными и, прежде чем участвовать в конкурсе, проверять страницы блогеров. Зачастую аферисты используют взломанные аккаунты или создают новые, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

