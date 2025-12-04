Мошенники стали использовать перерасчет пенсии, как предлог для своих афер

Пожилым людям звонят мошенники, представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают сделать перерасчет пенсии за 2016–2018 годы.

Аферисты называют персональные данные пенсионеров во время телефонного разговора, тем самым вызывая доверие пожилых людей.

Затем предлагают пройти по телефону перерегистрацию в Пенсионном фонде. Для этого они называют первые цифры банковской карты человека и просят назвать остальные, а затем спрашивают код, который пенсионер получает в смс.

Так мошенники получают доступ к банковской карте жертвы и могут снять с нее все средства, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: телефонные мошенники на Кубани чаще используют многоступенчатые схемы обмана. Они представляются сотрудниками частных и государственных организаций, что повышает доверие потенциальной жертвы к разговору.

