елефонные мошенники на Кубани чаще используют многоступенчатые схемы обмана

Цифровая экосистема МТС назвала ключевой тренд в сфере телефонного мошенничества в 2025 году.

Это схемы, предполагающие два и более поочередных звонка одному абоненту. По данным сервиса «Защитник», если в начале года на такие звонки приходилось 10% от всех мошеннических звонков, то к октябрю их доля удвоилась и достигла 20%. Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по количеству таких атак.

Как правило, при такой схеме совершается серия звонков с разных номеров. Мошенники представляются сотрудниками частных и государственных организаций, что усыпляет бдительность потенциальной жертвы и еще сильнее повышает доверие к разговору. Пиковая активность таких вызовов приходится на вторую половину дня: с 16:00 до 18:00.

Основными темами звонков в этом году стали коммунальные услуги: на них приходится 34% от всех таких звонков. На втором месте по количеству – инвестиционное мошенничество (28%) и обращения от лица госорганов (18%). Актуальность таких схем связана с основной целевой аудиторией мошенников в рамках многоступенчатых схем: пожилых людей, чье внимание пытаются усыпить обращениями от разных представителей и служб.

